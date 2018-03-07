У Вінниці облили "кров’ю" офіс партії Порошенка

В середу, 7 березня, у центрі Вінниці офіс "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" облили червоною фарбою.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

За інформацією видання, до таких дій вдалися місцеві активісти, які звинувачують БПП в розгоні наметового містечка під Верховною Радою, під час якого їх побратимів поставили на коліна.

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Активісти також висловили обурення тим, що на позачергову сесію Вінницької облради не з'явилися депутати. Відтак, активісти облили червоною фарбою сходи в місцевому офісі БПП.

Нагадаємо, 3 березня в Києві правоохоронці силою розігнали наметове містечко під парламентом.