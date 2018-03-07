11:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Вінниці облили "кров’ю" офіс партії Порошенка

579 Читать новость на русском
У Вінниці офіс партії Порошенка облили
У Вінниці офіс партії Порошенка облили "кров’ю" / Скріншот з відео

В середу, 7 березня, у центрі Вінниці офіс "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" облили червоною фарбою.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

За інформацією видання, до таких дій вдалися місцеві активісти, які звинувачують БПП в розгоні наметового містечка під Верховною Радою, під час якого їх побратимів поставили на коліна.

Читайте також: Невідомі кинули в офіс нардепа Тарути "коктейль Молотова"

Активісти також висловили обурення тим, що на позачергову сесію Вінницької облради не з'явилися депутати. Відтак, активісти облили червоною фарбою сходи в місцевому офісі БПП.

Нагадаємо, 3 березня в Києві правоохоронці силою розігнали наметове містечко під парламентом.

Теги: Новини України протести Вінниця Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук