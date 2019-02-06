В Виннице появился новый завод по производству солнечных панелей

Во вторник, 5 февраля, в Виннице ввели в эксплуатацию I очередь завода, который будет производить солнечные панели. Это первое масштабное промышленное производство солнечных панелей в Украине. На начальном этапе на предприятии будет работать 120 человек. К концу 2019 планируется ввести в эксплуатацию и ІІ очередь завода.

Региональное издание "Моя Винница" сообщил, что новый завод будет производить солнечные панели для бытовых, коммерческих и промышленных солнечных электростанций.

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Отмечается, что номинальная мощность панелей равна от 270 до 370 Вт, что соответствует самым высоким технологическим требованиям современных производителей оборудования для изготовления солнечных модулей. Завод может производить различные типы панелей.

Открыла предприятие компания Kness Group. Здесь планируют продавать панели собственного производства, как промышленным, так и бытовым пользователям.

Kness Group – это украинская группа компаний международного уровня, которая разрабатывает технологии и реализует проекты традиционной и возобновляемой энергетики. Первое предприятие было создано в 2009 году и занималось проектированием и строительством объектов распределительных сетей для электроэнергетических компаний и промышленных предприятий. В 2012 году в качестве эксперимента были воплощены первые проекты в области солнечной энергетики.

С сегодняшнего дня мы можем производить сто процентов украинских составляющих солнечных электростанций. Я считаю, что это не только важный шаг в развитии нашей компании, но и страны в целом. Украина для нас очень важна,

– заявил генеральный директор Kness Group Сергей Шакалов.



Гендиректор Kness Group Сергей Шакалов на открытии завода в Виннице // Моя Винница

Мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что открытие завода – очень важное событие для региона. За последние четыре года Винница демонстрирует положительную динамику промышленного развития. Только в течение двух лет в этом регионе было открыто заводы по изготовлению холодильного оборудования и электрооборудования для автомобилей. Существующие в течение 10-15 лет предприятия региона также значительно нарастили свои мощности.

Это говорит прежде всего о том, что экономика нашего государства, даже в условиях войны, постепенно выходит из стагнации и развивается, а в рамках децентрализации есть возможности в территориальных общинах создавать благоприятный климат для развития промышленного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Если говорить о Винницу и наш регион, в прошлом году мы заняли первое место в рейтинге по легкости ведения бизнеса,

– заявил Моргунов.

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Директор завода Олег Довбощук добавил, что предприятие начнет свою работу с 15 февраля, в настоящее время ведется подготовка первой тестовой линейки. В течение нескольких месяцев планируется, что завод выйдет на полную мощность и будет работать круглосуточно, в три смены.



В ближайшее время завод будет работать круглосуточно в три смены // Моя Винница