В Виннице произошел пожар: есть погибший
Винницкие пожарные спасли трех человек из пятиэтажного дома, еще шестерых эвакуировали.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Келецкой в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По данным ГСЧС, возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.
Спасатели с помощью автолестницы освободили женщину и ее 17-летнюю дочь с пятого этажа, еще одного мужчину вывели по лестнице. Также пожарные эвакуировали еще 6 жителей.
Во время осмотра квартиры, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Погибшим является хозяин квартиры 1955 года рождения.
17-летнюю пострадавшую удалось спасти / Фото: ГСЧС
17-летнюю девушку госпитализировали в областную детскую больницу.
Пожар в Виннице – погиб хозяин квартиры / Фото: ГСЧС
В 23:53 пожар был ликвидирован. Причина возгорания – устанавливается.
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