В Виннице произошел пожар: есть погибший

Винницкие пожарные спасли трех человек из пятиэтажного дома, еще шестерых эвакуировали.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Келецкой в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ГСЧС, возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.

Спасатели с помощью автолестницы освободили женщину и ее 17-летнюю дочь с пятого этажа, еще одного мужчину вывели по лестнице. Также пожарные эвакуировали еще 6 жителей.

Во время осмотра квартиры, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Погибшим является хозяин квартиры 1955 года рождения.



17-летнюю пострадавшую удалось спасти / Фото: ГСЧС

17-летнюю девушку госпитализировали в областную детскую больницу.



Пожар в Виннице – погиб хозяин квартиры / Фото: ГСЧС

В 23:53 пожар был ликвидирован. Причина возгорания – устанавливается.