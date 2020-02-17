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      В Виннице произошел пожар: есть погибший

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      Пожар в Виннице: погиб один человек / vn.dsns.gov.ua

      Винницкие пожарные спасли трех человек из пятиэтажного дома, еще шестерых эвакуировали.

      Инцидент произошел в жилом доме на улице Келецкой в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      По данным ГСЧС, возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров.

      Спасатели с помощью автолестницы освободили женщину и ее 17-летнюю дочь с пятого этажа, еще одного мужчину вывели по лестнице. Также пожарные эвакуировали еще 6 жителей.

      Во время осмотра квартиры, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Погибшим является хозяин квартиры 1955 года рождения.

      Вінниця пожежа
      17-летнюю пострадавшую удалось спасти / Фото: ГСЧС

      17-летнюю девушку госпитализировали в областную детскую больницу.

      пожежа у Вінниці
      Пожар в Виннице – погиб хозяин квартиры / Фото: ГСЧС

      В 23:53 пожар был ликвидирован. Причина возгорания – устанавливается.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Пожар Винница
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