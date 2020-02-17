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      У Вінниці сталася пожежа: є загиблий

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      Пожежа у Вінниці: загинула одна людина / vn.dsns.gov.ua

      Вінницькі пожежники врятували трьох людей із п’ятиповерхового будинку, ще шестьох евакуювали.

      Інцидент стався у житловому будинку на вулиці Келецькій у Вінниці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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      За даними ДСНС, загоряння виникло в чотирьохкімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.

      Рятувальники за допомогою автодрабини визволили жінку та її 17-річну доньку з п’ятого поверху, ще одного чоловіка вивели сходами. Також пожежники евакуювали ще 6 мешканців.

      Під час огляду квартири, де сталось загоряння, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим є власник помешкання 1955 року народження.

      Вінниця пожежа
      17-річну постраждалу вдалось врятувати / Фото: ДСНС

      17-річну дівчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

      пожежа у Вінниці
      Пожежа у Вінниці – загинув господар квартири / Фото: ДСНС

      О 23:53 пожежу було ліквідовано. Причина загоряння – встановлюється.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Пожежа Вінниця Кримінальні новини Кримінал
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