У Вінниці сталася пожежа: є загиблий
Вінницькі пожежники врятували трьох людей із п’ятиповерхового будинку, ще шестьох евакуювали.
Інцидент стався у житловому будинку на вулиці Келецькій у Вінниці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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За даними ДСНС, загоряння виникло в чотирьохкімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.
Рятувальники за допомогою автодрабини визволили жінку та її 17-річну доньку з п’ятого поверху, ще одного чоловіка вивели сходами. Також пожежники евакуювали ще 6 мешканців.
Під час огляду квартири, де сталось загоряння, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим є власник помешкання 1955 року народження.
17-річну постраждалу вдалось врятувати / Фото: ДСНС
17-річну дівчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
Пожежа у Вінниці – загинув господар квартири / Фото: ДСНС
О 23:53 пожежу було ліквідовано. Причина загоряння – встановлюється.