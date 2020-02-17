У Вінниці сталася пожежа: є загиблий

Вінницькі пожежники врятували трьох людей із п’ятиповерхового будинку, ще шестьох евакуювали.

Інцидент стався у житловому будинку на вулиці Келецькій у Вінниці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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За даними ДСНС, загоряння виникло в чотирьохкімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.

Рятувальники за допомогою автодрабини визволили жінку та її 17-річну доньку з п’ятого поверху, ще одного чоловіка вивели сходами. Також пожежники евакуювали ще 6 мешканців.

Під час огляду квартири, де сталось загоряння, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим є власник помешкання 1955 року народження.



17-річну постраждалу вдалось врятувати / Фото: ДСНС

17-річну дівчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.



Пожежа у Вінниці – загинув господар квартири / Фото: ДСНС

О 23:53 пожежу було ліквідовано. Причина загоряння – встановлюється.