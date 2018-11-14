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      В Виннице СБУ проводит обыск в известной IT-компании: видео

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      Служба безопасности в Виннице проводит обыски в кэшбек IT-компании Letyshops
      Служба безопасности в Виннице проводит обыски в кэшбек IT-компании Letyshops / slovoidilo.ua

      Служба безопасности в Виннице проводит обыски в кэшбек IT-компании Letyshops, а также в квартире собственника и директора компании Игоря Гнатовского.

      Об этом сообщил офис винницкой IT-ассоциации на своей странице в Facebook.

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      Представители СБУ закрыли владельца компании Игоря Гнатовского вместе с женой в его квартире. До прибытия полиции никого не пускали внутрь. Все же после приезда правоохранителей, адвокат директора компании Letyshops смог зайти в квартиру.

      Глава винницкой IT-ассоциации Дмитрий Софина сообщил на Facebook-странице, что в квартире начался обыск. Детали будут позже.

      Что известно об IT-компании Letyshops Кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 миллионов. В 2017 году ІТ-компания была признана Лучшим работодателем Винницы по версии ІТ-портала DOU.

      Теги: Новости Украины IT-бизнес СБУ Винница
      Источник: 24 Канал
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