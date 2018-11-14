У Вінниці СБУ проводить обшук у відомій IT-компанії: відео

Служба безпеки у Вінниці проводить обшуки в кешбек IT-компанії Letyshops, а також в квартирі власника і директора компанії Ігоря Гнатовського.

Про це повідомив офіс вінницької IТ-асоціації на своїй сторінці в Facebook.

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Представники СБУ закрили власника компанії Ігоря Гнатовського разом з дружиною в його квартирі. До прибуття поліції нікого не пускали всередину. Все ж після приїзду правоохоронців, адвокат директора компанії Letyshops зміг зайти у квартиру.

Глава вінницької IТ-асоціації Дмитро Софіна повідомив на Facebook-сторінці, що у квартирі розпочався обшук. Деталі будуть згодом.

Що відомо про IT-компанію LetyshopsКешбек-сервіс, працює на території країн СНД. Кількість клієнтів, за даними компанії, становить близько 6 мільйонів. У 2017 році IТ-компанія була визнана найкращим роботодавцем Вінниці за версією IТ-порталу DOU.