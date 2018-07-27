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В Виннице в результате стычки велосипедиста и водителя погиб мужчина

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Столкновение велосипедиста и водителя
Столкновение велосипедиста и водителя / leopolis.news

В четверг, 26 июля, в Виннице в результате дорожного конфликта между автомобилистом и велосипедистом погиб 62-летний водитель.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

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"Во время конфликта во дворе дома смертельные повреждения получил 62-летний местный житель. Полиция задержала 21-летнего участника драки", – заявили в полиции.

Спор и драка возникли из-за того, кто кого должен пропустить во время выезда со двора.

"В результате велосипедист ударил потерпевшего, вследствие чего последний упал и ударился головой. Повреждение оказалось смертельным. Прохожие вызвали скорую помощь, которая на месте констатировала смерть потерпевшего", – сообщили в полиции.

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Винница
Источник: 24 Канал
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