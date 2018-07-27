У Вінниці внаслідок сутички велосипедиста і водія загинув чоловік
У четвер, 26 липня, у Вінниці у результаті дорожнього конфлікту між автомобілістом та велосипедистом загинув 62-річний водій.
Про це йдеться на сайті місцевої поліції.
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"Під час конфлікту в дворі будинку смертельні ушкодження отримав 62-річний місцевий житель. Поліція затримала 21-річного учасника бійки", – заявили в поліції.
Суперечка виникла та бійка через те, хто кого мав пропустити під час виїзду з двору.
"У результаті велосипедист вдарив потерпілого, внаслідок чого останній впав і вдарився головою. Ушкодження виявилося смертельним. Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка на місці констатувала смерть потерпілого", – повідомили у поліції.
Джерело: 24 Канал
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