У Вінниці внаслідок сутички велосипедиста і водія загинув чоловік

У четвер, 26 липня, у Вінниці у результаті дорожнього конфлікту між автомобілістом та велосипедистом загинув 62-річний водій.

Про це йдеться на сайті місцевої поліції.

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"Під час конфлікту в дворі будинку смертельні ушкодження отримав 62-річний місцевий житель. Поліція затримала 21-річного учасника бійки", – заявили в поліції.

Суперечка виникла та бійка через те, хто кого мав пропустити під час виїзду з двору.

"У результаті велосипедист вдарив потерпілого, внаслідок чого останній впав і вдарився головою. Ушкодження виявилося смертельним. Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка на місці констатувала смерть потерпілого", – повідомили у поліції.