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Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулось 4 машини, загинула людина

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У Вінниці трапилась масштабна ДТП з 4 автомобілями
У Вінниці трапилась масштабна ДТП з 4 автомобілями / прес-служба Нацполіції

27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського у Вінниці зіткнулись два легкових автомобілі, бус та вантажівка. У результаті аварії одна людина загинула, ще двох у тяжкому стані госпіталізували.

Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля "BMW" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з "Mitsubishi", "Opel Vivaro" та вантажівкою "MAN", передає прес-служба Нацполіції Вінничини.

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У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій "BMW", водій та пасажир мікроавтобуса "Opel Vivaro",
– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що під час надання медичної допомоги помер імовірний винуватець ДТП, 30-річний водій "BMW".

ДТП Вінниця
ДТП у Вінниці: водій "BMW" загинув

ДТП Вінниця
ДТП у Вінниці: зіткнулось чотири автомобілі

ДТП Вінниця
Госпіталізовано двох осіб у тяжкому стані

Теги: Аварії та ДТП Вінниця Новини України Поліція
Джерело: 24 канал
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