Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулось 4 машини, загинула людина

У Вінниці трапилась масштабна ДТП з 4 автомобілями / прес-служба Нацполіції

27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського у Вінниці зіткнулись два легкових автомобілі, бус та вантажівка. У результаті аварії одна людина загинула, ще двох у тяжкому стані госпіталізували.