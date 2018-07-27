Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулось 4 машини, загинула людина
27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського у Вінниці зіткнулись два легкових автомобілі, бус та вантажівка. У результаті аварії одна людина загинула, ще двох у тяжкому стані госпіталізували.
Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля "BMW" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з "Mitsubishi", "Opel Vivaro" та вантажівкою "MAN", передає прес-служба Нацполіції Вінничини.
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У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій "BMW", водій та пасажир мікроавтобуса "Opel Vivaro",
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Зазначається, що під час надання медичної допомоги помер імовірний винуватець ДТП, 30-річний водій "BMW".
ДТП у Вінниці: водій "BMW" загинув
ДТП у Вінниці: зіткнулось чотири автомобілі
Госпіталізовано двох осіб у тяжкому стані