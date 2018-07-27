Дотримуйтесь правил дорожнього руху, бо вони написані кров'ю, – Гройсман

На дороги України відтепер повертається швидкісний контроль. А все – через неймовірну кількість смертельних аварій останніми тижнями. В МВС оприлюднили страшну і водночас вражаючу статистику – за півроку унаслідок ДТП на шляхах загинуло 1200 людей, ще 200 – травмувалися.

Тож правоохоронці та чиновники заворушилися. Нині вирішують, які ще заходи безпеки найближчим часом впровадять в країні.

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2007 рік – аварія за участю Сергія Калиновського, пасинка відомого олігарха Дмитра Фірташа, забрала два житті. 2016 рік – ДТП Станіслава Толстошеєва – одне життя. Жовтень 2018-ого – автомобіль Олени Зайцевої на великій швидкості вбиває шістьох людей. У квітні водій з Кривого Рогу так поспішав на вокзал, що забирав життя дев'ятьох. Минулого тижня в аварії на трасі Київ-Чоп загинули десятеро. А декілька днів тому столичний бізнесмен на своєму "Хамері", ігноруючи елементарні правила дорожнього руху, на смерть збиває маленьку дівчинку.

І ці приклади – лише крапля в морі. Незахмарні штрафи і низький рівень покарань не лякають нинішніх водіїв, і вони вільно порушують правила.

Хлопці, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бо вони написані кров'ю,

– сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

І чиновники заворушилися. Нині розглядають ряд варіантів, як зробити дороги безпечнішими. Один з них – повернення швидкісного контролю за допомогою вимірювачів, які в народі називають "фени". Повернути їх хочуть, навіть не дивлячись на те, що практика ДАІ виявила їх неефективними.

Всі розуміють ризики. Насправді, я гадаю, що в серпні вже буде прийняте виважене рішення, якщо ми сконцентруємо свої дії, аби в вересні парламент проголосував за автоматичну фіксацію швидкості,

– прокоментував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

А простими словами – ми повернемося до старих, відомих усім з 2015-го року, "листів щастя". Тобто, коли порушення фіксується на камеру та до дому порушника приходить повідомлення про штраф.

Юристи ставляться до такої нової "старої" ініціативи скептично і прогнозують їй повторне фіаско. По-перше, держава автоматично призначала винуватцем власника автомобіля, а не водія. По-друге, така система не передбачає право на захист, людину одразу вважають винуватою. Юристи трактують таку ініціативу, просто як чергову спробу зібрати кошти у бюджет. Та поки плани урядовців в розробці, правоохоронці безпеку на дорогах спробують досягти черговим збільшенням робочої сили.

До патрулювання доріг додатково залучено 54 екіпажі патрульної поліції та 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції. Загалом на патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху,

– зазначив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Чи повернуть радари та "листи щастя" – ще не відомо. Вже від 27 липня в Україні мав би запрацювати швидкісний контроль. Чиновники ще тиждень тому оголосили, що повернуть радари копам. Але на засіданні Кабінету міністрів навіть не ухвалили рішення, як будуть працювати люди з радарами.

Тому українцям варто поки покладатися на себе. Адже, перш за все, безпека починається не з штрафів, а з кожного учасника руху особисто.