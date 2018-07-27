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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Соблюдайте правила дорожного движения, потому что они написаны кровью, – Гройсман

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На дороги Украины отныне возвращается скоростной контроль. А все – из-за невероятного количества смертельных аварий в последние недели. В МВД обнародовали страшную и одновременно впечатляющую статистику – за полгода в результате ДТП на дорогах погибло 1200 человек, еще 200 – травмированы.

Поэтому правоохранители и чиновники зашевелились. Сейчас решают, какие еще меры безопасности в ближайшее время введут в стране.

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2007 год – авария с участием Сергея Калиновского, пасынка известного олигарха Дмитрия Фирташа, унесла две жизни. 2016 год – ДТП Станислава Толстошеева – одна жизнь. Октябрь 2018-го – автомобиль Алены Зайцевой на большой скорости убивает шестерых человек. В апреле водитель из Кривого Рога так спешил на вокзал, что забирал жизни девяти. На прошлой неделе в аварии на трассе Киев-Чоп погибли десять. А несколько дней назад столичный бизнесмен на своем "Хаммере", игнорируя элементарные правила дорожного движения, насмерть сбивает маленькую девочку.

И эти примеры – лишь капля в море. Незаоблачные штрафы и низкий уровень наказаний не пугают нынешних водителей, и они свободно нарушают правила.

Ребята, соблюдайте правила дорожного движения, потому что они написаны кровью,
– сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

И чиновники зашевелились. Сейчас рассматривают ряд вариантов, как сделать дороги безопасными. Один из них – возвращение скоростного контроля с помощью измерителей, которые в народе называют "фены". Вернуть их хотят, даже несмотря на то, что практика ГАИ выявила их неэффективными.

Все понимают риски. На самом деле, я думаю, что в августе уже будет принято взвешенное решение, если мы сконцентрируем свои действия, чтобы в сентябре парламент проголосовал за автоматическую фиксацию скорости,
– прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А простыми словами – мы вернемся к старым, известным всем с 2015 года, "письмам счастья". То есть, когда нарушение фиксируется на камеру и домой нарушителя приходит сообщение о штрафе.

Юристы относятся к такой новой "старой" инициативе скептически и прогнозируют ей повторное фиаско. Во-первых, государство автоматически назначало виновником владельца автомобиля, а не водителя. Во-вторых, такая система не предусматривает право на защиту, человека сразу считают виноватым. Юристы трактуют такую ​​инициативу просто как очередную попытку собрать средства в бюджет. Но пока планы чиновников в разработке, правоохранители безопасность на дорогах попытаются достичь очередным увеличением рабочей силы.

К патрулированию дорог дополнительно привлечены 54 экипажи патрульной полиции и 114 экипажей групп реагирования патрульной полиции. Всего на патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения сейчас заступает 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения,
– отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Вернут ли радары и "письма счастья" – еще не известно. Уже с 27 июля в Украине должен заработать скоростной контроль. Чиновники еще неделю назад объявили, что вернут радары копам. Но на заседании Кабинета министров даже не приняли решение, как будут работать люди с радарами.

Поэтому украинцам стоит пока полагаться на себя. Ведь, прежде всего, безопасность начинается не с штрафов, а с каждого участника движения лично.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Транспорт Владимир Гройсман Верховная Рада Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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