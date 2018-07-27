Масштабное ДТП в Виннице: столкнулось 4 машины, погиб человек

В Виннице произошло масштабное ДТП с 4 автомобилями / Пресс-служба Нацполиции

27 июля около 9:00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще двоих в тяжелом состоянии госпитализировали.