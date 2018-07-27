Масштабное ДТП в Виннице: столкнулось 4 машины, погиб человек
27 июля около 9:00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще двоих в тяжелом состоянии госпитализировали.
Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Mitsubishi", "Opel Vivaro" и грузовиком "MAN", передает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.
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В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель "BMW", водитель и пассажир микроавтобуса "Opel Vivaro",
– говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что во время оказания медицинской помощи скончался предполагаемый виновник ДТП, 30-летний водитель "BMW".
ДТП в Виннице: водитель "BMW" погиб
ДТП в Виннице: столкнулось четыре автомобиля
Госпитализированы двое человек в тяжелом состоянии