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      В Виннице водитель "под кайфом" хотел дать взятку патрульным

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      Водитель пытался откупиться от наказания / vgolos.com

      Водитель в состоянии наркотического опьянения предлагал правоохранителям 10 тысяч гривен взятки.

      Инспекторы патрульной полиции Виннице остановили водителя Volkswagen за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба полиции Винницы.

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      Правоохранители заподозрили, что водитель находится под действием наркотиков. Медицинская экспертиза подтвердила: водитель управлял авто под амфетамином.

      Чтобы избежать наказания, преступник пытался откупиться – предлагал взятку полицейским в размере 10 тысяч гривен.

      Правоохранители начали уголовное производство.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Взятка Полиция Винница Криминальные новости
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