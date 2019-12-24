В Виннице водитель "под кайфом" хотел дать взятку патрульным
Водитель в состоянии наркотического опьянения предлагал правоохранителям 10 тысяч гривен взятки.
Инспекторы патрульной полиции Виннице остановили водителя Volkswagen за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба полиции Винницы.
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Правоохранители заподозрили, что водитель находится под действием наркотиков. Медицинская экспертиза подтвердила: водитель управлял авто под амфетамином.
Чтобы избежать наказания, преступник пытался откупиться – предлагал взятку полицейским в размере 10 тысяч гривен.
Правоохранители начали уголовное производство.
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