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      У Вінниці водій "під кайфом" хотів дати хабар патрульним

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      Водій намагався відкупитися від покарання / vgolos.com

      Водій у стані наркотичного сп’яніння пропонував правоохоронцям 10 тисяч гривень хабаря.

      Інспектори патрульної поліції Вінниці зупинили водія Volkswagen за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресслужба поліції Вінниці.

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      Правоохоронці запідозрили, що водій перебуває під дією наркотиків. Медична експертиза підтвердила: водій керував авто під амфетаміном.

      Щоб уникнути покарання, правопорушник намагався відкупитися – пропонував хабар поліцейським у розмірі 10 тисяч гривень.

      Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Вінниця Поліція Хабар Кримінал
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