У Вінниці водій "під кайфом" хотів дати хабар патрульним
Водій у стані наркотичного сп’яніння пропонував правоохоронцям 10 тисяч гривень хабаря.
Інспектори патрульної поліції Вінниці зупинили водія Volkswagen за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресслужба поліції Вінниці.
Читайте також: П'яний чоловік накинувся на поліцейських під Одесою: одного вдарив головою в обличчя
Правоохоронці запідозрили, що водій перебуває під дією наркотиків. Медична експертиза підтвердила: водій керував авто під амфетаміном.
Щоб уникнути покарання, правопорушник намагався відкупитися – пропонував хабар поліцейським у розмірі 10 тисяч гривень.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі