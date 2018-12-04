В Виннице вспыхнул скандал из-за названия вина "Небесная сотня"

Инициатор фестиваля вина в Виннице Александр Шемет презентовал вино "Небесная сотня", изготовленное по рецепту родителей винницкого Героя Небесной Сотни Максима Шимко. Такое название многих возмутило и из-за него разгорелся скандал, больше всего споров было в социальных сетях.

Да, некоторым людям кажется безобразием тот факт, что название "Небесная сотня" получил алкогольный напиток, другие считают, что ничего плохого в этом нет и соглашаются с аргументами автора вина.

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"Так случилось, что с Максимом Шимко мы не были в каких-то особо дружеских отношениях. Разные поколения? Но имея определенный опыт организации фестивалей средневековой реконструкции, наши дороги периодически сходились и мы подавали друг другу руки при случайных встречах и спрашивали о здоровье. Когда произошла трагедия и Максима не стало, меня окутала печаль, но когда она утихла, то перешла в гордость, что я знал того человека, что он, как и я, винничанин", – Шемет написал на своей странице в Facebook.



Александр Шемет, назвавший вино " Небесной сотней"

Отметим, что Шемет причастен к организации рыцарского фестиваля, названного в честь Шимко.

"У Максима Шимко тоже есть "свой" фестиваль. Он проходит в октябре на базе общественного пространства "Блокпост Подкова", в котором я координирую определенные социальные программы. На последнем фестивале победители в коллективном поединке бугурта должны были получить как приз и как символ тех времен – бочонок вина. Но бочку не нашли, и придумали какой-то другой приз. Вино мне подарили, потому что знали, что я "это люблю". Попробовав напиток, я был приятно удивлен его качеством. Поэтому меня очень заинтересовало, кто же тот мастер, который знает секрет такого напитка", – написал Шемет.

Оказалось, что вино на праздник принесли мать Максима – Зоя Семеновна и его брат Павел.

Поинтересовался у них, сколько лет вину. Они сказали, что лет так шесть. О, так может это вино делал сам Максим? Нет, говорят, он только яблоки на него собирал... Именно тогда у меня возникла идея напомнить землякам, что герои – это такие же, как и они, обычные люди, и что они тоже могут быть героями, если сделают для себя такой выбор... Когда люди покидают этот мир, они после себя оставляют не только легенды, но и деревья в саду и вино в погребе. Поэтому взял и разлил это вино в бутылки и назвал его "Небесная сотня", чтобы угостить им земляков винничан на первом фестивале вина в городе Винница,

– пояснил Шемет.