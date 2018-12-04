У Вінниці спалахнув скандал через назву вина "Небесна сотня"

Ініціатор фестивалю вина у Вінниці Олександр Шемет презентував вино "Небесна сотня", виготовлене за рецептом батьків вінницького Героя Небесної Сотні Максима Шимко. Така назва багато кого обурила і через неї спалахнув скандал, найбільше суперечок розгорілося у соціальних мережах.

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Так, частині людей здається неподобством той факт, що назву "Небесна сотня" отримав алкогольний напій, інші вважають, що нічого поганого цьому немає і погоджуються з аргументами автора вина.

"Так сталося, що з Максимом Шимком ми не були в якихось особливо дружніх відносинах. Різні покоління? Але маючи певний досвід організації фестивалів середньовічної реконструкції, наші дороги періодично сходились і ми подавали один одному руки при випадкових зустрічах і питали про здоров'я. Коли сталася трагедія і Максима не стало, мене огорнула печаль, але коли вона вщухла, то перейшла в гордість, що я знав ту людину, що він, як і я, вінничанин", – написав Шемет на своїй сторінці у Facebook.



Олександр Шемет, який назвав вино "Небесною сотнею"

Зазначимо, що Шемет причетний до організації лицарського фестивалю, названого на честь Шимка.

"У Максима Шимкп теж є "свій" фестиваль. Він проходить у жовтні на базі громадського простору "Блокпост Підкова", в якому я координую певні соціальні програми. На останньому фестивалі переможці в колективному поєдинку бугурті повинні були отримати як приз і як символ тих часів бочонок вина. Але бочечки не знайшли, і придумали якийсь інший приз. Вино мені подарували, бо знали, що я "в тому кохаюсь". Спробувавши трунок, я був приємно здивований його якістю. Тому мене дуже зацікавило, хто ж той майстер, який знає секрет такого напою", – написав Шемет.

Виявилося, що вино на свято принесли матір Максима – Зоя Семенівна і його брат Павло.

Поцікавився у них, скільки років тому вину. Вони сказали, що років так шість. О, то може це вино робив сам Максим? Ні, кажуть, він тільки яблука на нього збирав... Саме тоді у мене виникла ідея нагадати землякам, що герої – це такі ж, як і вони, звичайні люди, і що вони теж можуть бути героями, якщо зроблять для себе такий вибір... Коли люди покидають цей світ, вони після себе залишають не лише легенди, а і дерева в саду та вино в льосі. Тому взяв і розлив те вино у пляшки і назвав його "Небесна сотня", щоб пригостити ним земляків вінничан на першому фестивалі вина у місті Вінниця,

– пояснив Шемет.