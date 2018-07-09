В Винницкой области мужчина бросил в полицейских гранату: есть пострадавший
В воскресенье 8 июля полицейские получили сообщение, что на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой. Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату. Травмы получил один милиционер. Сейчас он находится в больнице. Злоумышленник задержан.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Злоумышленник, увидев правоохранителей, начал убегать на окраину села, в сторону леса. Когда полицейские догнали, он бросил в их сторону гранату. Взрывной волной был травмирован начальник группы реагирования патрульной полиции Василий Ткач. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга полицейский госпитализирован в неврологическое отделение районной больницы,
– сообщили в полиции.
По словам врачей, состояние полицейского – средней степени тяжести.
Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнической службы полиции и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 грамм. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение взрывчатки и с какой целью она была приобретена", – добавили в полиции.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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