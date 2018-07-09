16:59
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Вінниччині чоловік кинув у поліцейських гранату: є постраждалий

131 Читать новость на русском
На Вінниччині чоловік кинув у поліцейських гранату
На Вінниччині чоловік кинув у поліцейських гранату / Фото прес-служби поліції

У неділю 8 липня поліцейські отримали повідомлення, що на залізничній станції в селі Флорино Бершадського району невідомий погрожує людям гранатою. Під час затримання зловмисник кинув у бік поліцейських гранату. Травми отримав один правоохоронець. Наразі він перебуває у лікарні. Зловмисник затриманий.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

Читайте також: У Львові у житловому будинку вибухнула граната: одна людина загинула

Зловмисник, побачивши правоохоронців, почав тікати на околицю села, в бік лісу. Коли поліцейські наздогнали чоловіка, він кинув у їхній бік гранату. Вибуховою хвилею було травмовано начальника групи реагування патрульної поліції Василя Ткача. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку поліцейський госпіталізований до неврологічного відділення районної лікарні,
– повідомили у поліції. 

За словами лікарів, стан поліцейського – середнього ступеню важкості.

Зловмисника затримали на місці злочину. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

"Під час огляду місця події працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази направлені на експертизу. Поліцейські з’ясовують походження вибухівки та з якою метою її було придбано", – додали у поліції. 

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Теги: Поліція Новини України Вибух Вінниця
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 441
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 607
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2748
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 671
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
713
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук