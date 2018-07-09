На Вінниччині чоловік кинув у поліцейських гранату: є постраждалий

У неділю 8 липня поліцейські отримали повідомлення, що на залізничній станції в селі Флорино Бершадського району невідомий погрожує людям гранатою. Під час затримання зловмисник кинув у бік поліцейських гранату. Травми отримав один правоохоронець. Наразі він перебуває у лікарні. Зловмисник затриманий.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Зловмисник, побачивши правоохоронців, почав тікати на околицю села, в бік лісу. Коли поліцейські наздогнали чоловіка, він кинув у їхній бік гранату. Вибуховою хвилею було травмовано начальника групи реагування патрульної поліції Василя Ткача. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку поліцейський госпіталізований до неврологічного відділення районної лікарні,

– повідомили у поліції.

За словами лікарів, стан поліцейського – середнього ступеню важкості.

Зловмисника затримали на місці злочину. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

"Під час огляду місця події працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази направлені на експертизу. Поліцейські з’ясовують походження вибухівки та з якою метою її було придбано", – додали у поліції.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.