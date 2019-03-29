В Винницкой области вандалы разбили могилу бойца АТО: фото

В Могилеве-Подольском, что на Виннитчине, неизвестные разбили надгробие на могиле бойца АТО из полка "Азов" Владислава Дюсова, погибшего в 2015 году в Широкино.

Фото разбитого памятника Владиславу Дюсову – бойцу полка "Азов" в сети обнародовали его собратья.

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Они говорят о вандализме, зато в полиции это отрицают. Говорят: памятник раздробило во время урагана, который пронесся регионом.

Что известно про бойца Владислава Дюсова?

Владислав Дюсов, более известный среди собратьев как Дюшес, с весны 2015 года служил в полку "Азов". А в мае 2015 года подорвался на растяжке во время проверки дома в Широкино. Взрывом ему оторвало ногу и пальцы на руке. От ранений 22-летний мужчина скончался в госпитале. Боец посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.



Погибший боец Владислав Дюсов