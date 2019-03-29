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      На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО: фото

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      На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО
      На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО / krapka.club

      У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, невідомі розбили надгробок на могилі бійця АТО з полку "Азов" Владислава Дюсова, який загинув у 2015 році в Широкіному.

      Фото розбитого пам'ятника Владиславові Дюсову – бійцю полку "Азов" у мережі оприлюднили його побратими. 

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      Вони говорять про вандалізм, натомість у поліції це заперечують. Кажуть: пам'ятник розтрощило під час буревію, який пронісся регіоном. 

      Що відомо про бійця Владислава Дюсова?

      Владислав Дюсов, більш відомий серед побратимів як Дюшес, з весни 2015 року служив у полку "Азов". А у травні 2015 року підірвався на розтяжці під час перевірки будинку в Широкиному. Вибухом йому відірвало ногу й пальці на руці. Від поранень 22-річний чоловік помер у шпиталі. Бійця посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

      Загиблий боєць Владислав Дюсов
      Загиблий боєць Владислав Дюсов

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Вінниця Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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