На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО: фото

У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, невідомі розбили надгробок на могилі бійця АТО з полку "Азов" Владислава Дюсова, який загинув у 2015 році в Широкіному.

Фото розбитого пам'ятника Владиславові Дюсову – бійцю полку "Азов" у мережі оприлюднили його побратими.

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Вони говорять про вандалізм, натомість у поліції це заперечують. Кажуть: пам'ятник розтрощило під час буревію, який пронісся регіоном.

Що відомо про бійця Владислава Дюсова?

Владислав Дюсов, більш відомий серед побратимів як Дюшес, з весни 2015 року служив у полку "Азов". А у травні 2015 року підірвався на розтяжці під час перевірки будинку в Широкиному. Вибухом йому відірвало ногу й пальці на руці. Від поранень 22-річний чоловік помер у шпиталі. Бійця посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.



Загиблий боєць Владислав Дюсов