В военном грузовике взорвались боеприпасы на Херсонщине: ГБР начало расследование

В Херсонской области 16 апреля во время движения военной техники к месту дислокации загорелся КрАз. Боеприпасы, которые были в грузовике сдетонировали и произошел взрыв. Пострадавших нет.

Расследованием инцидента занялось Управление ГБР в Мелитополе. Сейчас следователи осматривают место взрыва и выясняют причины возгорания. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований. Смотрите также На Донбассе в руках военных взорвался миномет: один погибший, восемь раненых Досудебное расследование начали по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.

Военная техника меняла место дислокации / Фото пресс-службы ГБР Пострадавших в результате взрыва нет / Фото пресс-службы ГБР