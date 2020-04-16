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      В военном грузовике взорвались боеприпасы на Херсонщине: ГБР начало расследование

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      В грузовике сдетонировали боеприпасы / Пресс-служба ГБР

      В Херсонской области 16 апреля во время движения военной техники к месту дислокации загорелся КрАз. Боеприпасы, которые были в грузовике сдетонировали и произошел взрыв. Пострадавших нет.

      Расследованием инцидента занялось Управление ГБР в Мелитополе. Сейчас следователи осматривают место взрыва и выясняют причины возгорания. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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      Досудебное расследование начали по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.


      Военная техника меняла место дислокации / Фото пресс-службы ГБР

      Пострадавших в результате взрыва нет / Фото пресс-службы ГБР

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Транспорт Вооруженные силы Украины Чрезвычайное происшествие Расследования Взрыв Государственное бюро расследований Новости Херсона
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