В военном грузовике взорвались боеприпасы на Херсонщине: ГБР начало расследование
В Херсонской области 16 апреля во время движения военной техники к месту дислокации загорелся КрАз. Боеприпасы, которые были в грузовике сдетонировали и произошел взрыв. Пострадавших нет.
Расследованием инцидента занялось Управление ГБР в Мелитополе. Сейчас следователи осматривают место взрыва и выясняют причины возгорания. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
Смотрите также На Донбассе в руках военных взорвался миномет: один погибший, восемь раненых
Досудебное расследование начали по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.
Военная техника меняла место дислокации / Фото пресс-службы ГБР
Читайте также
-
Рынки во Львове будут работать до субботы: Садовый объяснил деталисегодня , 17:57
-
По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: деталисегодня , 16:49
-
В Чернобыльской зоне снова пожар, спасатели не могут привлечь авиациюсегодня , 20:54
-
Парада не будет: Путин решил перенести празднование Дня победы из-за коронавирусасегодня , 19:14
-
Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленнымисегодня , 19:03
-
Ольга Буславец временно будет возглавлять Минэнергетики: что о ней известносегодня , 18:30