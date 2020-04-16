У військовій вантажівці вибухнули боєприпаси на Херсонщині: ДБР розпочало розслідування
У Херсонській області 16 квітня під час руху військової техніки до нового місця дислокації загорівся КрАз. Боєприпаси, які були у вантажівці, здетонували і стався вибух. Постраждалих немає.
Розслідуванням інциденту зайнялось Управління ДБР у Мелітополі. Наразі слідчі оглядають місце вибуху та з'ясовують причини загоряння. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
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Досудове розслідування розпочали за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.
Військова техніка змінювала місце дислокації / Фото пресслужби ДБР
Постраждалих внаслідок вибуху немає / Фото пресслужби ДБР
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