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      У військовій вантажівці вибухнули боєприпаси на Херсонщині: ДБР розпочало розслідування

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      У вантажівці здетонували боєприпаси / Пресслужба ДБР

      У Херсонській області 16 квітня під час руху військової техніки до нового місця дислокації загорівся КрАз. Боєприпаси, які були у вантажівці, здетонували і стався вибух. Постраждалих немає.

      Розслідуванням інциденту зайнялось Управління ДБР у Мелітополі. Наразі слідчі оглядають місце вибуху та з'ясовують причини загоряння. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

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      Досудове розслідування розпочали за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.


      Військова техніка змінювала місце дислокації / Фото пресслужби ДБР


      Постраждалих внаслідок вибуху немає / Фото пресслужби ДБР

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Транспорт Збройні сили України Надзвичайні ситуації Розслідування Вибух Державне бюро розслідувань Новини Херсона
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