У військовій вантажівці вибухнули боєприпаси на Херсонщині: ДБР розпочало розслідування

У Херсонській області 16 квітня під час руху військової техніки до нового місця дислокації загорівся КрАз. Боєприпаси, які були у вантажівці, здетонували і стався вибух. Постраждалих немає.

Розслідуванням інциденту зайнялось Управління ДБР у Мелітополі. Наразі слідчі оглядають місце вибуху та з'ясовують причини загоряння. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань. Дивіться також На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: один загиблий, восьмеро поранених Досудове розслідування розпочали за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.

Військова техніка змінювала місце дислокації / Фото пресслужби ДБР

Постраждалих внаслідок вибуху немає / Фото пресслужби ДБР