22:46
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      В ВОЗ призывают не спешить отменять карантин из-за коронавируса

      - Читати новину українською

      Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что слишком быстрый выход из режима карантина может спровоцировать новый всплеск коронавируса. Поэтому спешить восстанавливать привычный режим жизни не нужно.

      Карантинные мероприятия являются лучшим способом подавления и пресечения распространения коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

      Обратите внимание ВОЗ выбрало четыре препарата, которые тестируют от коронавируса

      Ограничения нужно соблюдать достаточно долго, чтобы избежать в будущем новой вспышки вируса.

      Открывать школы и восстанавливать заранее работу бизнеса – это последнее, что нужно делать сейчас любой стране,
      – заявил Гебреесус.

      Он также отметил, что миру стоило начать активно действовать еще месяц или два назад, чтобы эффективнее сдержать вспышку коронавируса.

      "Однако мы все еще верим в то, что есть возможности. Есть второй шанс, который нам нельзя упускать, и сделать все возможное, чтобы прекратить и взять под контроль вирус. Это наша общая ответственность", – добавил глава ВОЗ.

      Что известно об отношении к пандемии коронавируса президентов США и Бразилии

      • Некоторые мировые лидеры считают, что внимание к проблеме коронавируса преувеличено. Речь идет о президенте США Дональде Трампе и лидере Бразилии Жаире Болсонару.
      • Болсонару о ситуации с коронавирусом говорит как о "медийных фантазиях и уловках", сам же недуг называет "легкой простудой".
      • Трамп уже начал об ослаблении карантинных мероприятий. Это произошло через несколько дней после того, как он обратился к американцам с просьбой оставаться дома. Накануне он также заявил, что хотел бы до 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром.

      Что известно о коронавирусе в США и Бразилии

      • По состоянию на 25 марта в Соединенных Штатах официально подтвердили почти 65 тысяч заражений, умерли 909 человек.
      • В Бразилии клинически подтвердили 2,5 тысячи инфицированных, умерли 57 человек.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Беременная из Ирпеня, у которой обнаружили коронавирус, родила: что известно о матери и ребенке
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Здоровье ВОЗ Дональд Трамп Бразилия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 В мире есть кое-что пострашнее коронавирус
      Олекса Коба
      сегодня , 21:47 Битва с коронавирусом: реальны ли мечты Трампа открыть США к Пасхе
      Анатолій Максимов
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 21:30 Коронавирус – жадность, тупость и безрассудство: шокирующие случаи в мире
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук