В ВОЗ призывают не спешить отменять карантин из-за коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что слишком быстрый выход из режима карантина может спровоцировать новый всплеск коронавируса. Поэтому спешить восстанавливать привычный режим жизни не нужно.

Карантинные мероприятия являются лучшим способом подавления и пресечения распространения коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Обратите внимание ВОЗ выбрало четыре препарата, которые тестируют от коронавируса

Ограничения нужно соблюдать достаточно долго, чтобы избежать в будущем новой вспышки вируса.

Открывать школы и восстанавливать заранее работу бизнеса – это последнее, что нужно делать сейчас любой стране,

– заявил Гебреесус.

Он также отметил, что миру стоило начать активно действовать еще месяц или два назад, чтобы эффективнее сдержать вспышку коронавируса.

"Однако мы все еще верим в то, что есть возможности. Есть второй шанс, который нам нельзя упускать, и сделать все возможное, чтобы прекратить и взять под контроль вирус. Это наша общая ответственность", – добавил глава ВОЗ.

Что известно об отношении к пандемии коронавируса президентов США и Бразилии

Некоторые мировые лидеры считают, что внимание к проблеме коронавируса преувеличено . Речь идет о президенте США Дональде Трампе и лидере Бразилии Жаире Болсонару.

. Речь идет о президенте США Дональде Трампе и лидере Бразилии Жаире Болсонару. Болсонару о ситуации с коронавирусом говорит как о "медийных фантазиях и уловках", сам же недуг называет "легкой простудой".

о ситуации с коронавирусом говорит как о "медийных фантазиях и уловках", сам же недуг называет "легкой простудой". Трамп уже начал об ослаблении карантинных мероприятий. Это произошло через несколько дней после того, как он обратился к американцам с просьбой оставаться дома. Накануне он также заявил, что хотел бы до 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром.

Что известно о коронавирусе в США и Бразилии

По состоянию на 25 марта в Соединенных Штатах официально подтвердили почти 65 тысяч заражений, умерли 909 человек.

В Бразилии клинически подтвердили 2,5 тысячи инфицированных, умерли 57 человек.



Важность карантина / Инфографика 24 канала