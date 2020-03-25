У ВООЗ закликають не поспішати скасовувати карантин через коронавірус

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що занадто швидкий вихід з режиму карантину може спровокувати новий спалах коронавірусу. Тому поспішати відновлювати звичний режим життя не потрібно.

Карантинні заходи є найкращим способом придушення та припинення поширення коронавірусу. Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Обмежень потрібно дотримуватися достатньо довго, аби уникнути у майбутньому нового спалаху вірусу.

Відкривати школи і відновлювати завчасу роботу бізнесу – це останнє, що потрібно робити зараз будь-якій країні,

– заявив Гебреєсус.

Він також наголосив, що світу варто було почати активніше діяти ще місяць або два тому, щоб ефективніше стримати спалах коронавірусу.

"Однак ми все ще віримо в те, що є можливості. Є другий шанс, який нам не можна упускати, і зробити все можливе, щоб припинити й взяти під контроль вірус. Це наша спільна відповідальність", – додав глава ВООЗ.

Що відомо про ставлення до пандемії коронавірусу президентів США та Бразилії

Деякі світові лідери вважають, що увага до проблеми коронавірусу перебільшена. Мова йде про президента США Дональд Трамп та лідера Бразилії Жаір Болсонару.

Мова йде про президента США Дональд Трамп та лідера Бразилії Жаір Болсонару. Болсонару про ситуацію з коронавірусом говорить як про "медійні фантазії й виверти", саму ж недугу називає "легкою застудою".

про ситуацію з коронавірусом говорить як про "медійні фантазії й виверти", саму ж недугу називає "легкою застудою". Трамп вже почав про послаблення карантинних заходів. Це сталося через кілька днів після того, як він звернувся до американців з проханням залишатися вдома. Напередодні він також заявив, що хотів би до 12 квітня зняти обмеження на зв'язок США із зовнішнім світом.

Що відомо про коронавірус у США та Бразилії

Станом на 25 березня у Сполучених Штатах офіційно підтвердили майже 65 тисяч заражень, померли 909 людей.

У Бразилії клінічно підтвердили 2,5 тисячі інфікованих, померли 57 людей.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу