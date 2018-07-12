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В ВР зарегистрировали постановление об увольнении Супрун и Линчевского

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В ВР зарегистрировали постановление об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения
В ВР зарегистрировали постановление об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения / prm.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о неопределение правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины и несоответствие занимаемым должностям Ульяны Супрун и Александра Линчевского.

Авторы постановления предлагают признать работу МОЗ Украины неудовлетворительной. Об этом говорится в тексте документа.

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Основаниями таких решений комитета стал ряд причин, которые непосредственно касаются неудовлетворительной деятельности Минздрава: вымирание украинцев ускорилось, около 70 тысяч медиков выехали за последние два года за границу — еще 50 тысяч, в случае продолжения политики Минздрава в сфере здравоохранения, выедут в течение ближайших нескольких лет,
– говорится в пояснительной записке проекта постановления.

Среди инициаторов постановления нардепы: Игорь Шурма, Олег Мусий, Андрей Лозовой, Андрей Шипко, Александра Кужель и прочие.

Также в пояснительной записке к документу отмечается, что 20 июня 2018 года на заседании профильного комитета парламента работа Минздрава по организации функционирования НДСБ "Охматдет" была признана неудовлетворительной.

Кроме того, в документе законодатели вспоминают высказывания Александра Линчевского в отношении больных раком людей.

"На фоне такой сложной ситуации с эффективностью работы МЗ Украины, недопустимы непрофессиональные высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о бесперспективности выделения средств для лечения больных граждан на рак, которое вызвало возмущение общества", – говорится в тексте документа.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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