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У ВР зареєстрували постанову про звільнення Супрун та Лінчевського

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У ВР зареєстрували постанову про звільнення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я
У ВР зареєстрували постанову про звільнення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я / prm.ua

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про невизначення правового статусу керівництва Міністерства охорони здоров'я України та невідповідність займаним посадам Уляни Супрун та Олександра Лінчевського.

Автори постанови пропонують визнати роботу МОЗ України незадовільною. Про це йдеться у тексті документу.

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Підставами таких рішень комітету став ряд причин, які безпосередньо стосуються незадовільної діяльності МОЗ: вимирання українців прискорилося, близько 70 тисяч медиків виїхали за два останні роки за кордон — ще 50 тисяч, у випадку продовження політики МОЗ в сфері охорони здоров’я, виїдуть протягом найближчих кількох років,
– йдеться у пояснювальній записці проекту постанови.

Серед ініціаторів постанови нардепи: Ігор Шурма, Олег Мусій, Андрій Лозовий, Андрій Шипко, Олександра Кужель тощо.

Також у пояснювальній записці до документа зазначається, що 20 червня 2018 року на засіданні профільного комітету парламенту робота МОЗ щодо організації функціонування НДСЛ "Охматдит" була визнана незадовільною.

Окрім цього, у документі законотворці пригадують висловлювання Олександра Лінчевського стосовно хворих на рак людей.

"На тлі такої складної ситуації з ефективністю роботи МОЗ України, є неприпустимими непрофесійні висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського щодо безперспективності виділення коштів для лікування хворих громадян на рак, яке викликало обурення суспільства", – мовиться у тексті документу.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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