В высокогорье Карпат зацвел цветок любви – червона рута: яркие фото

Воспетая в легендарной песни Владимира Ивасюка червона рута расцвела в Карпатах на высоте более полуторы тысячи метров. Цвести она будет в течение двух недель, и уже с 12 июня сотни туристов едут в Карпаты, чтобы найти свой цветок любви.

Несмотря на название, цветет он преимущественно ярко-розовым цветом.

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Впрочем, встречаются и уникальные виды.

Мы здесь видим рододендрум восточнокарпатский – червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы,

– рассказал лесник Владимир Приступа.

Про уникальные и магические свойства червоной руты рассказывают и древние украинские легенды. Якобы в Карпатах растет уникальный цветок, который лишь раз в десять лет зацветает красным цветом. Если девушка его найдет и подарит юноше, тот будет всегда ее любить и никогда не предаст. Поэтому в поисках цветка любви в Карпаты приезжают сотни туристов со всей Украины.

На Закарпатье расцвела червона рута

Кстати, в низинах червона рута не растет. Ее можно найти только на высоте более полуторы тысячи метров

Очень хотела увидеть в своей жизни цветок любви. И вот добралась – 1600 метров, я поражена. Такой колоритный цветок. Рекомендую каждому подняться – не пожалеете,

– прокомментировала туристка Юлия Давыдова.

Интересно, что даже сейчас, в июне, в высокогорье Карпат еще можно встретить снег. И на том месте, где он сходит, появляется червона рута. Как символ победы любви.

Цветок любви – червона рута

Я впервые на такой высоте. Четыре года жила в Закарпатье, но ни разу не поднималась на высоту. А тем более не видела такого цветка. Для меня это – невероятно! Несмотря на то, что он еще полностью не расцвел, это впечатляюще

– ответила туристка Валерия.

Напомним, недавно в Карпатском биосферном заповеднике, что на Закарпатье, начала цвести Долина нарциссов. Очевидцы сообщили, что уже появились единичные цветы, а массовое цветение придется на майские праздники.