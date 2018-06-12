09:11
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В высокогорье Карпат зацвел цветок любви – червона рута: яркие фото

90 Читати новину українською

Воспетая в легендарной песни Владимира Ивасюка червона рута расцвела в Карпатах на высоте более полуторы тысячи метров. Цвести она будет в течение двух недель, и уже с 12 июня сотни туристов едут в Карпаты, чтобы найти свой цветок любви.

Несмотря на название, цветет он преимущественно ярко-розовым цветом.

Читайте также: На Закарпатье расцвели невероятные сакуры: видео

Впрочем, встречаются и уникальные виды.

Мы здесь видим рододендрум восточнокарпатский – червону руту, очень редкую. Есть не только цветы розовые, а есть и белые цветы, которые выглядят как альбиносы,
– рассказал лесник Владимир Приступа.

Про уникальные и магические свойства червоной руты рассказывают и древние украинские легенды. Якобы в Карпатах растет уникальный цветок, который лишь раз в десять лет зацветает красным цветом. Если девушка его найдет и подарит юноше, тот будет всегда ее любить и никогда не предаст. Поэтому в поисках цветка любви в Карпаты приезжают сотни туристов со всей Украины.

Розцвіла червона рута

На Закарпатье расцвела червона рута

Кстати, в низинах червона рута не растет. Ее можно найти только на высоте более полуторы тысячи метров

Очень хотела увидеть в своей жизни цветок любви. И вот добралась – 1600 метров, я поражена. Такой колоритный цветок. Рекомендую каждому подняться – не пожалеете,
– прокомментировала туристка Юлия Давыдова.

Интересно, что даже сейчас, в июне, в высокогорье Карпат еще можно встретить снег. И на том месте, где он сходит, появляется червона рута. Как символ победы любви.

Квітка кохання – червона рута

Цветок любви – червона рута

Я впервые на такой высоте. Четыре года жила в Закарпатье, но ни разу не поднималась на высоту. А тем более не видела такого цветка. Для меня это – невероятно! Несмотря на то, что он еще полностью не расцвел, это впечатляюще
– ответила туристка Валерия.

Напомним, недавно в Карпатском биосферном заповеднике, что на Закарпатье, начала цвести Долина нарциссов. Очевидцы сообщили, что уже появились единичные цветы, а массовое цветение придется на майские праздники.

Теги: Новости Украины Экология Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто такий миколаївський Аладдін і звідки у нього скарби
сегодня, 09:00 Хто такий миколаївський Аладдін і звідки у нього скарби
Дмитро Гнап 58
Какие изменения в застройке ожидают украинцев в ближайшее время: новые строительные нормы
сегодня, 08:41 Какие изменения в застройке ожидают украинцев в ближайшее время: новые строительные нормы
Лев Парцхаладзе 294
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
сегодня, 08:07 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
308
Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
сегодня, 07:00 Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
Олександра Дрік 54
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
11 июня, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 243
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук