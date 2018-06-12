У високогір'ї Карпат зацвіла квітка кохання – червона рута: яскраві фото

Оспівана в легендарній пісні Володимира Івасюка червона рута розцвіла в Карпатах на висоті у понад півтори тисячі метрів. Цвістиме вона упродовж двох тижнів, і вже від 12 червня сотні туристів їдуть до Карпат, аби знайти свою квітку кохання.

Не зважаючи на назву, цвіте вона переважно яскраво-рожевим кольором.

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Втім, трапляються і унікальні види.

Ми тут бачимо рододендрон східнокарпатський – червону руту, дуже рідкісну. Є не тільки квіти рожеві, а є і білі квіти, які виглядають як альбіноси,

– розповів лісник Володимир Приступа.

Про унікальні і магічні властивості червоної рути розповідають і стародавні українські легенди. Мовляв, у Карпатах росте унікальна квітка, яка лише раз на десять років зацвітає червоним кольором. Якщо дівчина її знайде і подарує юнакові, той буде завжди її кохати і ніколи не зрадить. Тож у пошуках квітки кохання до Карпат приїжджають сотні туристів з усієї України.



На Закарпатті розцвіла червона рута

До речі, у низинах червона рута не росте. Її можна знайти лише на висоті понад півтори тисячі метрів

Дуже хотіла побачити у своєму житті квітку кохання. І от добралася – 1600 метрів, я вражена. Така колоритна квітка. Рекомендую кожному піднятися – не пожалієте,

– прокоментувала туристка Юлія Давидова.

Цікаво, що навіть зараз, у червні, у високогір'ї Карпат ще можна зустріти сніг. І на тому місці, де він сходить, з'являється червона рута. Наче символ перемоги кохання.



Квітка кохання – червона рута

Я вперше на такій висоті. Чотири роки жила на Закарпатті, але ні разу не піднімалась на висоту. А тим паче не бачила такої квітки. Для мене це – неймовірно! Не дивлячись на те, що вона ще повністю не розцвіла, це – вражаюче,

– відповіла туристка Валерія.

Нагадаємо, нещодавно у Карпатському біосферному заповіднику, що на Закарпатті, почала цвісти Долина нарцисів. Очевидці повідомили, що вже з'явилися поодинокі квіти, а масове цвітіння припаде на травневі свята.