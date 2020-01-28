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      В Wizz Air анонсировали услугу автоматической регистрации на рейс

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      Wizz Air запускает услугу автоматической регистрации на рейс / mycheaptrip.com

      Венгерский лоукост Wizz Air ввел услугу автоматической регистрации на рейс и отправки посадочных талонов. Ее стоимость составит 1,5 евро с каждого путешественника.

      Об изменениях сообщили в фейсбуке авиакомпании.

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      Пассажиры Wizz Air смогут воспользоваться новой услугой авиакомпании Auto check-in. То есть автоматически зарегистрироваться на рейс и получить посадочные талоны.

      После бронирования билетов система лоукоста будет регистрировать пассажиров, для которых активирована услуга. Это будет происходить за 50 часов до вылета. Стоимость сервиса – 1,5 евро (примерно 40 гривен) с каждого путешественника.

      Посадочные карточки автоматически будут отправлены пассажиру после регистрации.

      В авиакомпании объясняют, что услуга позволит пассажирам сэкономить время. А также в последние 2 дня перед вылетом не беспокоиться о билетах на самолет и посадочных местах.

      Как это работало до сих пор

      Сейчас клиенты Wizz Air могут выбирать места во время самостоятельной ручной регистрации. Она по-прежнему останется бесплатной. Регистрация начинается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для тех, кто оплатил выбор мест, за 48 часов – для других. Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

      Что известно о Wizz Air?Это крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Между тем с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Путешествия авиация Wizz Air
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