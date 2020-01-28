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      У Wizz Air анонсували послугу автоматичної реєстрації на рейс

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      Wizz Air запускає послугу автоматичної реєстрації на рейс / mycheaptrip.com

      Угорський лоукост Wizz Air ввів послугу автоматичної реєстрації на рейс та відправки посадкових талонів. Її вартість становитиме 1,5 євро з кожного мандрівника.

      Про зміни повідомили у фейсбуці авіакомпанії.

      Читайте також: Аеропорт Братислава закриють на ремонт: що чекає на українських пасажирів

      Пасажири Wizz Air зможуть скористатися новою послугою авіакомпанії Auto check-in. Тобто автоматично зареєструватися на рейс та отримати посадкові талони.

      Після бронювання квитків система лоукосту реєструватиме пасажирів, для яких активована послуга. Це відбуватиметься за 50 годин до вильоту. Вартість сервісу – 1,5 євро (приблизно 40 гривень) з кожного мандрівника.

      Посадкові картки автоматично будуть надіслані пасажиру після реєстрації.

      В авіакомпанії пояснюють, що послуга дозволить пасажирам зекономити час. А також в останні 2 дні перед вильотом не турбуватися про квитки на літак та посадкові місця. 

      Як це працювало досі

      Наразі клієнти Wizz Air можуть обирати місця під час самостійної ручної реєстрації. Вона й надалі залишиться безкоштовною. Реєстрація розпочинається за 30 днів до вильоту на сайті авіакомпанії для тих, хто оплатив вибір місць, за 48 годин – для інших. Закривається реєстрація через інтернет за 3 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

      Що відомо про Wizz Air? Це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Wizz Air авіація Подорожі
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