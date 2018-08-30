В Wizz Air заговорили о снижении стоимости билетов

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air не исключает, что билеты могут подешеветь из-за ирландской компании Ryanair, которая вышла на украинский рынок.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, передает УНИАН.

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"Для нас главным является, чтобы каждый самолет из/в Украины был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это упущенные возможности. Конечно, на ценообразование влияет как экономическое ценообразование, так и внутренние возможности, и, конечно же, какие цены устанавливают конкуренты", – отметил Джонс.

По его словам, минимальная цена билетов на анонсированных с марта 2019 года направлениях (759 грн) может также стать меньше.

Эта цена открытия маршрута, главная цель которого стимулировать интерес и продажи. Но наш бизнес построен на принципе низких цен, которые могут меняться ежедневно,

– отметил Джонс.

К слову, уже в понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины по маршруту Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд.