В Wizz Air заговорили о снижении стоимости билетов
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air не исключает, что билеты могут подешеветь из-за ирландской компании Ryanair, которая вышла на украинский рынок.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, передает УНИАН.
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"Для нас главным является, чтобы каждый самолет из/в Украины был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это упущенные возможности. Конечно, на ценообразование влияет как экономическое ценообразование, так и внутренние возможности, и, конечно же, какие цены устанавливают конкуренты", – отметил Джонс.
По его словам, минимальная цена билетов на анонсированных с марта 2019 года направлениях (759 грн) может также стать меньше.
Эта цена открытия маршрута, главная цель которого стимулировать интерес и продажи. Но наш бизнес построен на принципе низких цен, которые могут меняться ежедневно,
– отметил Джонс.
К слову, уже в понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины по маршруту Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд.
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