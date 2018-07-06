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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В законодательных изменениях в сфере кредитования есть свои плюсы и минусы, – аналитик

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Изменения в сфере кредитования
Изменения в сфере кредитования / dreamstime.com

Плюсом закона "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" тенденция изменения институциональной среды в стране в направлении усиления защиты кредиторов, что положительно сказывается на состоянии инвестиционного климата в стране. Минусом является отсутствие запрета для коммерческих банков использовать одноразовые и скрытые комиссии.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал эксперт European Analytical Centre Вадим Бардась.

Рисками аналитик также назвал нарушения Конституции Украины относительно прав граждан на неприкосновенность жилья, поскольку банки теперь смогут забрать недвижимость без судебного решения, что нарушает баланс прав кредиторов и заемщиков.

Также Закон нарушает права поручителей, которые теперь не освобождаются от ответственности при приостановлении поручительства и будут отвечать всем свои имуществом, а не только объектом поручительства. В результате данный нормативно-правовой акт расширяет возможности для осуществления рейдерства в Украине,
– уточнил Бардась.

По мнению эксперта действие закона в первую очередь направлено на защиту прав кредиторов, поскольку потенциальные заемщики есть двух категорий: первая – это те, кто желает получить заемные средства с целью развития или покупки товаров длительного пользования. Вторая – это те кто имеет желание заработать на банках, не совершая значительного нарушения законодательства. Закон ориентирован именно на вторую категорию, на которую по нашим оценкам приходиться до 30-40% в общем портфеле коммерческих банков, – уточнил он.

Главным препятствием возобновления кредитования в Украине Бардась назвал высокую процентную ставку, размер которой создает для заемщиков, особенно в розничном сегменте, высокая долговая нагрузка.

Поэтому, темпы восстановления кредитования, в первую очередь, зависят от размера учетной ставки НБУ, экономического роста и улучшения благосостояния населения. Если в 2017 году кредитный портфель коммерческих банков показал 3-процентный рост, то в текущем году пока такой динамики не наблюдается,
– акцентировал эксперт.

Не в последнюю очередь на уменьшение численности качественных заемщиков влияет повышение стоимости коммунальных услуг и роста налогового давления в экономике. В то же время банки не спешат снижать стоимость ресурсов через доступность ОВГЗ, по которым правительство выплачивает до 18% годовых. Как следствие, проблема не может быть решена только ужесточением защиты прав кредиторов. Тем не менее, можно ожидать снижение спроса на кредиты, поскольку ужесточение ответственности заставит заемщиков сначала изучить собственное финансовое состояние и не спешить с получением займа, констатировал специалист.

Напомним, парламент во втором чтении и в целом проголосовал за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования". В Нацбанке эту инициативу полностью поддержали.

Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Банки Кредит
Источник: 24 канал
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