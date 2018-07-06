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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У законодавчих змін у сфері кредитування є свої плюси і мінуси, – аналітик

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Зміни у сфері кредитування
Зміни у сфері кредитування / dreamstime.com

Плюсом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" є тенденція щодо зміни інституціонального середовища в країні в напрямку посилення захисту кредиторів, що позитивно позначається на стані інвестиційного клімату в країні. Мінусом є відсутність заборони для комерційних банків використовувати одноразові та приховані комісії.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт European Analytical Centre Вадим Бардась.

Ризиками аналітик також назва порушення Конституції України щодо прав громадян на недоторканість житла, оскільки банки тепер зможуть забрати нерухомість без судового рішення, що порушує баланс прав кредиторів та позичальників.

Також Закон порушує права поручителів, котрі тепер не звільняються від відповідальності при зупиненні поруки і будуть відповідати всім свої майном, а не лише об’єктом поруки. У результаті даний нормативно-правовий акт розширює можливості для здійснення рейдерства в Україні,
– уточнив Бардась.

На думку експерта дія закону в першу чергу направлена на захист прав кредиторів, оскільки потенційні позичальники є двох категорій: перша – це ті, хто бажає отримати позикові кошти з метою розвитку або покупки товарів тривалого користування. Друга – це ті хто має бажання заробити на банках, не здійснюючи значного порушення законодавства. Закон орієнтований саме на другу категорію, на яку за нашими оцінками доводитися до 30-40% в загальному портфелі комерційних банків, – уточнив він.

Головною перешкодою відновлення кредитування в Україні Бардась назвав високу процентну ставку, розмір якої створює для позичальників, особливо в роздрібному сегменті, високе боргове навантаження.

Тому, темпи відновлення кредитування, в першу чергу, залежать від розміру облікової ставки НБУ, економічного зростання та покращення добробуту населення. Якщо у 2017 році кредитний портфель комерційних банків показав 3-відсотковий ріст, то в поточному році поки такої динаміки не спостерігається,
– акцентував експерт.

Не в останню чергу на зменшення чисельності якісних позичальників впливає підвищення вартості комунальних послуг та зростання податкового тиску в економіці. У той же час банки не поспішають знижувати вартість ресурсів через доступність ОВДП, по яких уряд виплачує до 18% річних. Як наслідок, проблема не може бути вирішена лише посиленням захисту прав кредиторів. Тим не менше, можна очікувати зниження попиту на кредити, оскільки посилення відповідальності змусить позичальників спочатку вивчити власний фінансовий стан і не поспішати з отриманням позики, констатував фахівець.

Нагадаємо, парламент у другому читанні та в цілому проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування". У Нацбанку цю ініціативу цілком підтримали. 

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Банки Кредит
Джерело: 24 канал
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