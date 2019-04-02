В Запорожье два подростка нашли гранату: один погиб

31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Винницкой взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте около 14 лет.

На место происшествия выехало руководство Днепровского отдела полиции, следователи, взрывотехники, кинологи и медицинские работники. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Следователи установили, что ребята 2005 и 2006 года рождения гуляли по улице Счастливой. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое мальчик бросил на землю перед собой.



В Запорожье два подростка нашли гранату – она взорвалась

В результате произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения малолетних. Детей немедленно госпитализировали в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, его товарищу оказали медицинскую помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Место инцидента на карте:

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам статьи 264 Уголовного кодекса Украины – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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