19:11
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Запорожье два подростка нашли гранату: один погиб

      5 Читати новину українською
      В Запорожье два подростка нашли гранату: один погиб
      В Запорожье два подростка нашли гранату: один погиб / Киев Оперативный

      31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Винницкой взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте около 14 лет.

      На место происшествия выехало руководство Днепровского отдела полиции, следователи, взрывотехники, кинологи и медицинские работники. Об этом сообщает Киев Оперативный.

      Читайте также: Под Киевом в доме нашли труп мужчины: фото

      Следователи установили, что ребята 2005 и 2006 года рождения гуляли по улице Счастливой. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое мальчик бросил на землю перед собой.

      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату – вона вибухнула
      В Запорожье два подростка нашли гранату – она взорвалась

      В результате произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения малолетних. Детей немедленно госпитализировали в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, его товарищу оказали медицинскую помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

      Место инцидента на карте:

      Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам статьи 264 Уголовного кодекса Украины – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

      Читайте также: В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео

      blog_ava
      Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы
      сегодня
      39318
      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 506
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 1753
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 4556
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 604
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      294
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук