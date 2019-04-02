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      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату: один загинув

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      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату: один загинув
      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату: один загинув / Київ Оперативний

      31 березня о 16:35 до чергової частини Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вінницькій вибухнула граната, внаслідок чого постраждало двоє підлітків віком близько 14-ти років.

      На місце події виїхало керівництво Дніпровського відділу поліції, слідчі, вибухотехніки, кінологи та медичні працівники. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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      Слідчі встановили, що хлопці 2005 та 2006 року народження гуляли вулицею Щасливою. Поблизу одного з багатоповерхових будинків вони знайшли вибуховий пристрій, який хлопчик кинув на землю перед собою.

      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату – вона вибухнула
      У Запоріжжі два підлітки знайшли гранату – вона вибухнула

      В результаті стався вибух, що спричинив тілесні ушкодження малолітніх. Дітей негайно було госпіталізовано до лікарні, життя старшого врятувати не вдалося, його товаришу надали медичну допомогу, його життю зараз нічого не загрожує.

      Місце інциденту на карті:

      Наразі встановлюються всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 264 Кримінального кодексу України – недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

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      Теги: Новини криміналу і ДТП Кримінал
      Джерело: 24 канал
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