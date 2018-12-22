18:02
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      В заснеженных Карпатах заблудились 4 лыжников: подробности спасения туристов

      11 Читати новину українською
      В горах Закарпатья спасли 4 заблудившихся лыжников
      В горах Закарпатья спасли 4 заблудившихся лыжников / Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

      Первое сообщение о пропаже человека в горах спасателям поступило в 16:40 21 декабря. С наступлением полной темноты пришлось искать еще 3 туристов.

      Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

      Читайте также: Харьков замело снегом, а Карпаты ожидают схода лавин: какой будет погода на Новый год

      Первое сообщение о пропажи человека в горах спасателям поступило в 16:10 21 декабря. Во время катания на лыжах на полонине Драгобрат потерял ориентир и заблудился житель Надворной Ивано-Франковской области,
      – говорится в сообщении.

      Впоследствии, в 19:15, во время обследования территории долины Крачуняска в направлении села Черная Тиса Раховского района спасатели встретили 25-летнего жителя Киева, который во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился.

      В 20: 50 спасатели нашли и 27-летнего жителя Надворной. Далее обоих заблудившихся отправили на горнолыжную базу "Драгобрат". В медицинской помощи они не нуждались.

      лижник Карпати ДСНС

      В горах спасли потерянных лыжников

      "Еще одно сообщение о пропаже людей, на этот раз в районе Говерлы, поступило  спасателям в 19:15. Как и в предыдущем случае, во время катания на лыжах потеряли ориентир и заблудились два жителя Днепра 1989 и 1990 годов рождения", – отмечают в ГСЧС.

      В 21: 20 их нашли и доставили к месту их временного проживания.

       

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья ГСЧС
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      сегодня , 18:00 Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      Павло Казарін 25
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      сегодня , 16:00 Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      Дмитро Гнап 156
      Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      сегодня , 15:30 Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      Світлана Попова 123
      Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      сегодня , 14:00 Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      Леонід Остальцев 411
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Водителям 30 машин, которые блокировали Кабмин, грозит криминал
       23 декабря 2013 , 18:34 7
      Где учатся дети украинских политиков за рубежом: расследование
       7 ноября 2017 , 19:46
      Что сегодня модно коллекционировать: самые редкие ретромашины
       28 июля , 15:37
      Украинский водитель стал рекордсменом по дозе выпитого алкоголя
       6 сентября , 15:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук