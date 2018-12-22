В заснеженных Карпатах заблудились 4 лыжников: подробности спасения туристов
Первое сообщение о пропаже человека в горах спасателям поступило в 16:40 21 декабря. С наступлением полной темноты пришлось искать еще 3 туристов.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
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Первое сообщение о пропажи человека в горах спасателям поступило в 16:10 21 декабря. Во время катания на лыжах на полонине Драгобрат потерял ориентир и заблудился житель Надворной Ивано-Франковской области,
– говорится в сообщении.
Впоследствии, в 19:15, во время обследования территории долины Крачуняска в направлении села Черная Тиса Раховского района спасатели встретили 25-летнего жителя Киева, который во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился.
В 20: 50 спасатели нашли и 27-летнего жителя Надворной. Далее обоих заблудившихся отправили на горнолыжную базу "Драгобрат". В медицинской помощи они не нуждались.
В горах спасли потерянных лыжников
"Еще одно сообщение о пропаже людей, на этот раз в районе Говерлы, поступило спасателям в 19:15. Как и в предыдущем случае, во время катания на лыжах потеряли ориентир и заблудились два жителя Днепра 1989 и 1990 годов рождения", – отмечают в ГСЧС.
В 21: 20 их нашли и доставили к месту их временного проживания.
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