У засніжених Карпатах заблукали 4 лижників: подробиці порятунку туристів

Перше повідомлення про зникнення людини у горах до рятувальників надійшло о 16:40 21 грудня. З настанням повної темряви довелося шукати ще 3 туристів.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

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Перше повідомлення про загублення людини у горах до рятувальників надійшло о 16:10 21 грудня. Під час катання на лижах на полонині Драгобрат втратив орієнтир та заблукав мешканець Надвірної Івано-Франківської області,

– йдеться у повідомленні.

Згодом, о 19:15, під час обстеження території полонини Крачуняска в напрямку до села Чорна Тиса Рахівського району рятувальники зустріли 25-річного мешканця Києва, який під час катання на лижах також втратив орієнтир та заблукав.

О 20:50 рятувальники відшукали й 27-річного жителя Надвірної. Далі обох заблукалих відправили на гірськолижну базу "Драгобрат". Медичної допомоги вони не потребували.



У горах врятували загублених лижників



"Ще одне повідомлення про загублення людей, цього разу в районі Говерли, надійшло до рятувальників о 19:15. Як і в попередньому випадку, під час катання на лижах, втратили орієнтир та заблукали два мешканці Дніпра 1989 та 1990 років народження", – зазначають у ДСНС.

О 21:20 людей відшукали та доправили до місця їх тимчасового проживання.