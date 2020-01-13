В жилом доме Болгарии произошел взрыв, вероятно совершенный правоохранителем: есть пострадавшие

В болгарском городе Варна в одном из жилых домов прогремел взрыв. Из-за него погиб один человек, еще семеро пострадали.

Как сообщил телеканал bTV, правоохранители сразу отвергли версию о возможном взрыве газового котла или бытового газового баллона.

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Местная прокуратура заявляет, что взрыв намеренно мог совершить бывший работник полиции, который раньше жил в квартире. Именно она была больше всего повреждена взрывом. А владела этим жильем, мол, его жена, с которой у мужчины испортились отношения. Сейчас экс-правоохранитель находится в розыске.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы и доставлены в больницу, поиски остальных пострадавших продолжаются. Причины происшествия пока неизвестны, газовый баллон, который пожарные вынесли из квартиры, был целый. Здание получило серьезные повреждения,

– сказал мэр города Портных.