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      У житловому будинку Болгарії стався вибух, який ймовірно зчинив правоохоронець: є постраждалі

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      У житловому будинку Болгарії стався вибух / unsplash.com

      У болгарському місті Варна в одному з житлових будинків прогримів вибух. Через нього загинула одна людина, ще семеро постраждали.

      Як повідомив телеканал bTV, правоохоронці одразу відкинули версію щодо можливого вибуху газового котла чи побутового газового балона.

      До теми: У центрі Львова пролунав вибух, почалася пожежа: деталі та відео

      Місцева прокуратура заявляє, що вибух навмисно міг вчинити колишній працівник поліції, який раніше жив у квартирі. Саме її було найбільше пошкоджено вибухом. А володіла цим житлом, мовляв, його дружина, з якою у чоловіка зіпсувалися стосунки. Наразі експравоохоронець перебуває у розшуку. 

      Вибух стався на четвертому поверсі будинку, 11 осіб, зокрема, чотири дитини були евакуйовані й доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають. Причини події наразі невідомі, газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий. Будівля отримала серйозні пошкодження,
      – сказав мер міста Портних.


      Вибух у житловому будинку Болгарії

      Інцидент у Варні стався приблизно 04:30, у понеділок, на місці події працюють пожежники й поліція.


      Внаслідок вибуху загинула одна людина

      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні
      70229
      Автор: Северин Трач
      Теги: Вибух Поліція Пожежа Болгарія
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