У житловому будинку Болгарії стався вибух, який ймовірно зчинив правоохоронець: є постраждалі

У болгарському місті Варна в одному з житлових будинків прогримів вибух. Через нього загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Як повідомив телеканал bTV, правоохоронці одразу відкинули версію щодо можливого вибуху газового котла чи побутового газового балона.

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Місцева прокуратура заявляє, що вибух навмисно міг вчинити колишній працівник поліції, який раніше жив у квартирі. Саме її було найбільше пошкоджено вибухом. А володіла цим житлом, мовляв, його дружина, з якою у чоловіка зіпсувалися стосунки. Наразі експравоохоронець перебуває у розшуку.

Вибух стався на четвертому поверсі будинку, 11 осіб, зокрема, чотири дитини були евакуйовані й доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають. Причини події наразі невідомі, газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий. Будівля отримала серйозні пошкодження,

– сказав мер міста Портних.