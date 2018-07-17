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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Житомире капитана Нацполиции посадили на пять лет за вымогательство взятки

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На Житомирщине на 5 лет посадили капитана Нацполиции
На Житомирщине на 5 лет посадили капитана Нацполиции / postfactum.ks.ua

Королевский районный суд Житомира приговорил следователя Главного областного управления Национальной полиции к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что капитан полиции требовал от участника дорожно-транспортного происшествия две с половиной тысячи гривен. За указанную сумму чиновник обещал содействие в возврате автомобиля, изъятого и признанного вещественным доказательством в уголовном производстве.

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Злоумышленник требовал взятку в размере 2,5 тысячи гривен

Злоумышленника задержали оперативники СБУ в марте 2016 года в ходе получения второй части взятки на одной из центральных улиц Житомира.

Королевский районный суд Житомира признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией 1/3 части принадлежащего ему на праве собственности имущества,
– говорится в сообщении.

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Преступник приговорен к 5 годам заключения

В пресс-центре также отметили, что преступник лишен права занимать аттестованные должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Теги: Новости Украины Полиция Взятка Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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