В Житомире капитана Нацполиции посадили на пять лет за вымогательство взятки

Королевский районный суд Житомира приговорил следователя Главного областного управления Национальной полиции к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что капитан полиции требовал от участника дорожно-транспортного происшествия две с половиной тысячи гривен. За указанную сумму чиновник обещал содействие в возврате автомобиля, изъятого и признанного вещественным доказательством в уголовном производстве.

Злоумышленник требовал взятку в размере 2,5 тысячи гривен

Злоумышленника задержали оперативники СБУ в марте 2016 года в ходе получения второй части взятки на одной из центральных улиц Житомира.

Королевский районный суд Житомира признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией 1/3 части принадлежащего ему на праве собственности имущества,

– говорится в сообщении.

Преступник приговорен к 5 годам заключения

В пресс-центре также отметили, что преступник лишен права занимать аттестованные должности в правоохранительных органах сроком на три года.