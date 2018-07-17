У Житомирі капітана Нацполіції посадили на п'ять років за вимагання хабара

Корольовський районний суд Житомира засудив слідчого Головного обласного управління Національної поліції до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

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Зазначається, що капітан поліції вимагав від учасника дорожньо-транспортної пригоди дві з половиною тисячі гривень. За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у поверненні автомобіля, вилученого і визнаного речовим доказом у кримінальному провадженні.



Зловмисник вимагав хабар у розмірі 2,5 тисячі гривень

Зловмисника затримали оперативники СБУ в березні 2016 року в ході одержання другої частини хабара на одній із центральних вулиць Житомира.

Корольовський районний суд Житомира визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 належного йому на праві власності майна,

– йдеться у повідомленні.



Злочинця засуджено до 5 років ув'язнення

У прес-центрі також наголосили, що злочинця позбавлено права обіймати атестовані посади у правоохоронних органах терміном на три роки.