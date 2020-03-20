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      В Житомире льготный проезд отменили для пенсионеров

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      Местные власти Житомира решили отменить часть льгот в общественном транспорте. С 21 марта льготный проезд будет только для правоохранителей и военных.

      Начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный объяснил, что решение вынужденное и его приняли после детального анализа ситуации в общественном транспорте, сообщает "Житомир.Info".

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      Сейчас ограничения жесткие – 10 пассажиров на подвижной состав,  проанализировав, мы видим, что 5-6 из них – это люди льготных категорий, которые до сих пор активно передвигаются по городу,
      – пояснил он.

      В то же время мэр Житомира Сергей Сухомлин заверил, что в Житомире останавливать работу общественного транспорта не будут, ограничения – только для льготников.

      Заметим, что режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса уже ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях.

      Что известно о коронавирусе в Украине?В Украине ввели карантин минимум до 3 апреля. По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.

      Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

      коронавірус карантин заборона
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Отмена льгот Транспорт Новости Житомира
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