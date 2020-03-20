В Житомире льготный проезд отменили для пенсионеров
Местные власти Житомира решили отменить часть льгот в общественном транспорте. С 21 марта льготный проезд будет только для правоохранителей и военных.
Начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный объяснил, что решение вынужденное и его приняли после детального анализа ситуации в общественном транспорте, сообщает "Житомир.Info".
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Сейчас ограничения жесткие – 10 пассажиров на подвижной состав, проанализировав, мы видим, что 5-6 из них – это люди льготных категорий, которые до сих пор активно передвигаются по городу,
– пояснил он.
В то же время мэр Житомира Сергей Сухомлин заверил, что в Житомире останавливать работу общественного транспорта не будут, ограничения – только для льготников.
Заметим, что режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса уже ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях.
Что известно о коронавирусе в Украине?В Украине ввели карантин минимум до 3 апреля. По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.
Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.
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