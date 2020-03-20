В Житомире льготный проезд отменили для пенсионеров

Местные власти Житомира решили отменить часть льгот в общественном транспорте. С 21 марта льготный проезд будет только для правоохранителей и военных.

Начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный объяснил, что решение вынужденное и его приняли после детального анализа ситуации в общественном транспорте, сообщает "Житомир.Info".

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Сейчас ограничения жесткие – 10 пассажиров на подвижной состав, проанализировав, мы видим, что 5-6 из них – это люди льготных категорий, которые до сих пор активно передвигаются по городу,

– пояснил он.

В то же время мэр Житомира Сергей Сухомлин заверил, что в Житомире останавливать работу общественного транспорта не будут, ограничения – только для льготников.

Заметим, что режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса уже ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях.