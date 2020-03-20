У Житомирі пільговий проїзд скасували для пенсіонерів

Місцева влада Житомира вирішила скасувати частину пільг в громадському транспорті. З 21 березня пільговий проїзд буде лише для правоохоронців та військових.

Начальник управління транспорту і зв’язку Костянтин Підпокровний пояснив, що рішення вимушене і його прийняли після детального аналізу ситуації у громадському транспорті, повідомляє "Житомир.Info".

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Зараз обмеження жорсткі – 10 пасажирів на рухомий склад, і проаналізувавши, ми бачимо, що 5-6 з них – це люди пільгових категорій, які ще досі активно рухаються містом,

– пояснив він.

Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин запевнив, що в Житомирі зупиняти роботу громадського транспорту не будуть, обмеження – лише для пільговиків.