12:49
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У Житомирі пільговий проїзд скасували для пенсіонерів

      - Читать новость на русском
      У Житомирі частково скасували пільговий проїзд / 24 канал

      Місцева влада Житомира вирішила скасувати частину пільг в громадському транспорті. З 21 березня пільговий проїзд буде лише для правоохоронців та військових.

      Начальник управління транспорту і зв’язку Костянтин Підпокровний пояснив, що рішення вимушене і його прийняли після детального аналізу ситуації у громадському транспорті, повідомляє "Житомир.Info".

      Зверніть увагу Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

      Зараз обмеження жорсткі – 10 пасажирів на рухомий склад, і проаналізувавши, ми бачимо, що 5-6 з них – це люди пільгових категорій, які ще досі активно рухаються містом,
      – пояснив він.

      Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин запевнив, що в Житомирі зупиняти роботу громадського транспорту не будуть, обмеження – лише для пільговиків.

      Зауважимо, що режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу уже ввели в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

      Що відомо про коронавірус в Україні?В Україні ввели карантин щонайменше до 3 квітня. Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

      коронавірус карантин заборона
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 канал

      Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Транспорт Скасування пільг Новини Житомира
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 12:00 Доля України вирішиться у Мінську
      Юрій Бутусов
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 10:45 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук