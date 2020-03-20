У Житомирі пільговий проїзд скасували для пенсіонерів
Місцева влада Житомира вирішила скасувати частину пільг в громадському транспорті. З 21 березня пільговий проїзд буде лише для правоохоронців та військових.
Начальник управління транспорту і зв’язку Костянтин Підпокровний пояснив, що рішення вимушене і його прийняли після детального аналізу ситуації у громадському транспорті, повідомляє "Житомир.Info".
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Зараз обмеження жорсткі – 10 пасажирів на рухомий склад, і проаналізувавши, ми бачимо, що 5-6 з них – це люди пільгових категорій, які ще досі активно рухаються містом,
– пояснив він.
Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин запевнив, що в Житомирі зупиняти роботу громадського транспорту не будуть, обмеження – лише для пільговиків.
Зауважимо, що режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу уже ввели в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.
Що відомо про коронавірус в Україні?В Україні ввели карантин щонайменше до 3 квітня. Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.
Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 канал