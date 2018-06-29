В Житомире напали на заместителя командующего Десантно-штурмовых войск

Вечером 27 июня в Житомире неподалеку от продуктового магазина заместителю командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины нанесли ножевое ранение.

Об этом изданию Житомир.info сообщили читатели.

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В 23:50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмового войска ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое,

– говорится в сообщении.

Кроме того, информацию об инциденте подтвердили и в пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное, тяжкое телесное повреждение)", – рассказали в полиции.