У Житомирі напали на заступника командувача Десантно-штурмових військ

Ввечері 27 червня у Житомирі неподалік від продуктового магазину заступнику командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали ножове поранення.

Про це виданню Житомир.info повідомили читачі.

Читайте також: Під Сімферополем зарізали кримську татарку з дитиною: фото

О 23:50 у Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної при виході з продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмового війська ЗС України полковник Щербань. Наразі військовий знаходиться у шпиталі, стан стабільно тяжкий,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, інформацію про інцидент підтвердили і у прес-службі головного управління Нацполіції у Житомирській області.

"Близько 7 ранку 28 червня з медичного закладу надійшло повідомлення про госпіталізацію військовослужбовця із ножовим пораненням черевної порожнини. Нині поліція проводить необхідні слідчо-розшукові заходи направлені на встановлення обставин події. Попередньо правова кваліфікація ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне, тяжке тілесне ушкодження)", – розповіли у поліції.