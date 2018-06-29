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У Житомирі напали на заступника командувача Десантно-штурмових військ

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У Житомирі підрізали заступника командувача ДШВ ЗСУ
У Житомирі підрізали заступника командувача ДШВ ЗСУ / Фото з відкритих джерел

Ввечері 27 червня у Житомирі неподалік від продуктового магазину заступнику командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали ножове поранення.

Про це виданню Житомир.info повідомили читачі.

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О 23:50 у Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної при виході з продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмового війська ЗС України полковник Щербань. Наразі військовий знаходиться у шпиталі, стан стабільно тяжкий,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, інформацію про інцидент підтвердили і у прес-службі головного управління Нацполіції у Житомирській області.

"Близько 7 ранку 28 червня з медичного закладу надійшло повідомлення про госпіталізацію військовослужбовця із ножовим пораненням черевної порожнини. Нині поліція проводить необхідні слідчо-розшукові заходи направлені на встановлення обставин події. Попередньо правова кваліфікація ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне, тяжке тілесне ушкодження)", – розповіли у поліції.

Теги: Поліція Новини України Кримінальні новини Новини Житомира Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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