В Житомире нашли раненую краснокнижную рысь: известно о состоянии животного
В Житомире экологи помогли рыси, которая внесена в Красную книгу. Животное нашли прохожие, у нее была повреждена лапа и рысь была слишком обессилена, чтобы двигаться самостоятельно.
Нашли ее люди среди кучи веток.
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Сначала хищник ходил между деревьев, а когда увидел людей, то спрятался. Рысь была настолько слабой, что даже не реагировала на прохожих и еду. А еще имела поврежденную переднюю лапу.
Я подходил к ней несколько раз, она поднимала голову и смотрела так, будто ее трясет. Было видно, что животное заболело и давно не ело,
– сказал охранник Центра реабилитации Иосиф Балицкий.
Экологи говорят, что животное едва ли не с самого детства держали в домашних условиях. Она мало двигалась, поэтому привыкнуть к жизни в природных условиях ей будет сложно.
Рысь, которую спасли в Житомире
В общем, таких животных на территории Полесья осталось меньше сотни.
По внешнему виду видно, что животное где-то содержалось в вольере, потому что имеет нехарактерный для данного животного окрас, и она не сможет самостоятельно существовать в природе,
– отметил государственный инспектор Виктор Радушинский.
Сейчас хищник находится в местном центре защиты животных. Раненую лапу вправили и жизни Бориса, так в шутку назвали рысь работники центра, ничего не грозит. Животное набирается сил и отсыпается, ведь по меньшей мере трое суток оно было на холоде без еды.
"В любом случае животное находится в стрессе, видно, что оно истощено, не ело, не пило, но состояние стабильное. Ему нужен покой, надзор врача и я думаю, что все будет хорошо", – отметила директор Житомирского Центра защиты животных Александра Мельник.
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Когда же животное выздоровеет, его перевезут в Ровенский зоопарк. Там хищника уже ждут и подготовили для него вольер. А пока экологи обратились в полицию, чтобы правоохранители нашли того, кто содержал рысь в неволе. За это предусмотрена уголовная ответственность.