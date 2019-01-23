У Житомирі знайшли поранену червонокнижну рись: відомо про стан тварини

У Житомирі екологи допомогли рисі, яка внесена до Червоної книги. Тварину знайшли перехожі, вона мала пошкоджену лапу та була занадто знесилена, щоб рухатися самостійно.

Знайшли її люди серед купи гілля.

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Спочатку хижак ходив серед дерев, а коли побачив людей, то сховався. Рись була настільки слабкою, що навіть не реагувала на перехожих та їжу. А ще мала пошкоджену передню лапу.

Я підходив до неї кілька разів, вона піднімала голову та дивилася так, ніби її трусить. Було видно, що тварина захворіла та давно не їла,

– сказав охоронець Центру реабілітації Йосип Балицький.

Екологи кажуть, тварину ледь не з самого дитинства тримали у домашніх умовах. Вона мало рухалася, тому звикнути до життя в природних умовах їй буде складно.



Рись, яку врятували у Житомирі

Загалом, таких тварин на території Полісся залишилось менше сотні.

По зовнішньому вигляду видно, що тварина утримувалась десь у вольєрі, тому що не характерне для даної тварини забарвлення, і вона не зможе самостійно існувати у природі,

– зазначив державний інспектор Віктор Радушинський.

Наразі хижак перебуває у місцевому центрі захисту тварин. Поранену лапу вправили та життю Бориса, так жартома назвали рись працівники центру, нічого не загрожує. Тварина набирається сил та відсипається, адже щонайменше три доби вона була на холоді без їжі.

"В будь-якому випадку тварина знаходиться в стресі, видно, що вона виснажена, певний час не їла, не пила, але стан стабільний. Їй потрібен спокій, нагляд лікаря і я думаю, що все буде добре", – наголосила директорка житомирського центру захисту тварин Олександра Мельник.

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Коли ж тварина одужає її перевезуть до рівненського зоопарку. Там хижака уже чекають і підготували для нього вольєр. А поки екологи звернулись до поліції, аби правоохоронці знайшли того, хто утримував рись в неволі. За це передбачена кримінальна відповідальність.