Під Миколаєвом перекинулася фура з курчатами: фото
Під Миколаєвом через слизьку дорогу перекинулася фура з курчатами. З людей ніхто не постраждав.
Через сильну ожеледь машину занесло та розвернуло посеред дороги.
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У результаті аварії напівпричеп з вантажем перекинувся. Натомість клітки розсипалися по трасі, а частина курчат на морозі розбрелася у різні боки.
Кури розбрелися в різні сторони
У вантажівці перебувало шість тисяч птахів – їх везли на м'ясокомбінат до Кам'янця-Подільського.
Фура з курчатами перевернулася через слизьку дорогу
До слова, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині, але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.