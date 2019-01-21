Під Миколаєвом перекинулася фура з курчатами: фото

Під Миколаєвом через слизьку дорогу перекинулася фура з курчатами. З людей ніхто не постраждав.

Через сильну ожеледь машину занесло та розвернуло посеред дороги.

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У результаті аварії напівпричеп з вантажем перекинувся. Натомість клітки розсипалися по трасі, а частина курчат на морозі розбрелася у різні боки.



Кури розбрелися в різні сторони

У вантажівці перебувало шість тисяч птахів – їх везли на м'ясокомбінат до Кам'янця-Подільського.



Фура з курчатами перевернулася через слизьку дорогу

До слова, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині, але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.