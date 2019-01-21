Под Николаевом перевернулась фура с цыплятами: фото
Под Николаевом из-за скользкой дороги перевернулась фура с цыплятами. Из людей никто не пострадал.
Из-за сильного гололеда машину занесло и развернуло посреди дороги.
Читайте также: Издевательство над котом во Львове: сколько грозит обидчикам
В результате аварии полуприцеп с грузом перевернулся. В то же время клетки рассыпались по трассе, а часть цыплят на морозе разбрелась в разные стороны.
Куры разбрелись в разные стороны
В грузовике находилось шесть тысяч птиц – их везли на мясокомбинат в Каменец-Подольский.
Фура с цыплятами перевернулась из-за скользкой дороги
К слову, в порту Черноморска трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции, но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Все это время животных не кормили. 57 овец умерли с голоду. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.
Выбор редакции
-
Украина должна быть готовой к новой атаке России в Азовском море, – экс-посол СШАсегодня , 12:53
-
Самые легкие 15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 уже доступны в Украине: характеристики и ценасегодня , 12:08
-
Убийство Гандзюк: СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации преступлениясегодня , 12:05