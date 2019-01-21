Под Николаевом перевернулась фура с цыплятами: фото

Под Николаевом из-за скользкой дороги перевернулась фура с цыплятами. Из людей никто не пострадал.

Из-за сильного гололеда машину занесло и развернуло посреди дороги.

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В результате аварии полуприцеп с грузом перевернулся. В то же время клетки рассыпались по трассе, а часть цыплят на морозе разбрелась в разные стороны.



Куры разбрелись в разные стороны

В грузовике находилось шесть тысяч птиц – их везли на мясокомбинат в Каменец-Подольский.



Фура с цыплятами перевернулась из-за скользкой дороги

К слову, в порту Черноморска трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции, но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Все это время животных не кормили. 57 овец умерли с голоду. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.