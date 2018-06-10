В Житомире пикетировали против строительства опасного предприятия: фото

В Житомире возле здания облгосадминистрации 10 июня активисты протестовали против строительства в области меховых ферм.

Перенести опасную фабрику из Дании на Житомирщину решил датский предприниматель Ханс Олесен.

В большинстве стран ЕС идет процесс законодательного запрета или ограничения мехового производства за его жестокость, вредность для окружающей среды и здоровья людей.

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Активисты требуют от премьер-министра Владимира Гройсмана и Министра экологии Остапа Семерака инициировать государственную оценку воздействия на окружающую среду, что предусмотрено законодательством.

Также от председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича требуют приостановить действие меморандума о сотрудничестве с датским инвестором до проведения государственной экологической экспертизы, а также общественных слушаний с объяснением общине Коростишилевского района всех последствий для их здоровья и окружающей среды.

Только после получения согласия общины вы имеете моральное право принимать губительное для здоровья людей решение,

– отметили активисты.